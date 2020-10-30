Продажи в российских аптеках рекордно выросли в 2020 году

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Российские аптеки показали рекордный за последние шесть лет рост продаж — 10,9 процента. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитической компании DSM Group.

Продажи за 2020 год увеличились в денежном эквиваленте и составили 819,7 миллиона рублей. В прошлогодний период этот показатель не превысил 750 миллионов.

При этом в натуральном выражении продажи падают третий год подряд. Если в 2018 году аптеки смогли продать 3,9 миллиарда упаковок, то в текущем году — лишь 3,7 миллиарда.

Исследование показывает, что рост продаж происходил преимущественно в сегменте дорогих препаратов. Доля лекарств с ценников выше 500 рублей в общей сумме продаж достигла 44 процентов.

Представители аптечных сетей связывают такую особенность с ажиотажем вокруг необходимых населению лекарств на фоне пандемии коронавируса, передают «Ведомости».

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