Анастасия Ракова: в Москве не уменьшают объем плановой медицинской помощи

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В столице не уменьшают объем плановой медицинской помощи благодаря вводу резервных COVID-госпиталей. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что это позволило не перепрофилировать городские, федеральные, а также частные стационары для борьбы с коронавирусом.

— На сегодняшний день плановую экстренную помощь в полном объеме продолжают осуществлять такие крупные больницы, как 17-ая, 51-ая, 31-ая (...) и многие другие больницы не перешли на работу под COVID и работают в плановом режиме, — уточнила Ракова в интервью телеканалу «Россия-24».

По ее словам, временные госпитали эффективны, однако они не уступают обычным больницам, являются удобными для персонала.

Ракова напомнила, что резервные «ковидные» госпитали появились в столице весной, с осени они начали заполняться больными. В Москве таких госпиталей пять, в них организовано 7 тысяч коек.

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