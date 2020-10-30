Эпидемиолог оценил возможность спада заболеваемости COVID-19 в ноябре

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Рост заболеваемости коронавирусом может прекратиться в середине ноября. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она уточнила, что пока снижения случаев заражения не наблюдается, так как эпидпроцесс «в фазе роста».

— Возможно, ежедневный прирост новых случаев прекратится в середине ноября, но в настоящий момент какие-либо конкретные прогнозы делать нельзя, так как это новая инфекция и ее эпидемиология все же недостаточно изучена, — цитирует Пшеничную РИА Новости.

Эпидемиолог назвала негативные факторы, которые могут повлиять на статистику по заболевшим. Серди них несоблюдение правил профилактики коронавируса и погодные условия. Пшеничная уверена, переохлаждение способно ослабить иммунитет россиян. Тогда люди останутся без защиты при встрече с коронавирусом.

Ранее Наталья Пшеничная рассказала, когда наступает пик заразности у больного COVID-19.

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