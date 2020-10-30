Лукашенко предупредил об ответственности участников акций протеста

Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссия Александр Лукашенко жестко предупредил об ответственности участников акций протеста, которые пытаются дестабилизировать инфраструктуру республики. Слова белорусского лидера передает в пятницу, 30 октября, агентство Sputnik Беларусь.

——Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил, — пояснил Лукашенко.

По его словам, пытающихся дестабилизировать инфраструктуру государства должны знать, что власти «в плен никого не берут». Также он подчеркнул, что если кто-то из протестующих прикоснется к военнослужащему, то «он должен уйти оттуда как минимум без рук».

Он добавил, что дальше отступать некуда, и никто этого делать не собирается.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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