Самостоятельно дозирующие лекарства ингаляторы появятся в России

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Умные цифровые ингаляторы появятся в московских клиниках уже в конце 2020 года. Данные устройства смогут самостоятельно выдавать дозу лекарств больным и сообщать врачу о качестве лечения. Они были разработаны в рамках системы «Живое дыхание». Об этом рассказал представитель пресс-службы «Платформы НТИ» в пятницу, 30 октября.

Отмечается, что первый пилотный проект с цифровыми ингаляторами ранее стартовал в Забайкальском крае.

— Сценарии применения устройств для помощи пациентам с COVID-19 уже готовы — их проверку планируется запустить в конце года в столичных государственных и частных клиниках, — пояснил представитель пресс-службы в комментарии РИА Новости.

Ранее директор по развитию «Живого дыхания» Антон Мельников сообщил, что цифровые ингаляторы позволяют лекарствам не оседать в верхних дыхательных путях и достигать пораженных отделов легких.

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