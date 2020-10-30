Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Самостоятельно дозирующие лекарства ингаляторы появятся в России
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Самостоятельно дозирующие лекарства ингаляторы появятся в России

Евгения Звощик

Здоровье

Умные цифровые ингаляторы появятся в московских клиниках уже в конце 2020 года. Данные устройства смогут самостоятельно выдавать дозу лекарств больным и сообщать врачу о качестве лечения. Они были разработаны в рамках системы «Живое дыхание». Об этом рассказал представитель пресс-службы «Платформы НТИ» в пятницу, 30 октября.

Отмечается, что первый пилотный проект с цифровыми ингаляторами ранее стартовал в Забайкальском крае.

— Сценарии применения устройств для помощи пациентам с COVID-19 уже готовы — их проверку планируется запустить в конце года в столичных государственных и частных клиниках, — пояснил представитель пресс-службы в комментарии РИА Новости.

Ранее директор по развитию «Живого дыхания» Антон Мельников сообщил, что цифровые ингаляторы позволяют лекарствам не оседать в верхних дыхательных путях и достигать пораженных отделов легких.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Около 60 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» выпустят до конца года

разработка российских ученыхразработка препаратакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пробейте, пожалуйста, килограмм семечек

Елена Андреева
Елена Андреева

Первые признаки улучшения

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прощание с Аввой

Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина

Фейки о ковиде: как их распознать и уничтожить

Все мнения
О проекте