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В Ростуризме рассказали об объеме бронирований в рамках 2-го этапа программы кешбэка
Фото: pexels.com/VisionPic.net

В Ростуризме рассказали об объеме бронирований в рамках 2-го этапа программы кешбэка

Евгения Звощик

Туризм

Общий объем бронирований туров с начала второго этапа продаж в рамках программы кешбэка в России уже превысил один миллиард рублей. Об этом сообщила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в пятницу, 30 октября.

По ее словам, россияне бронируют поездки в среднем на 10–12 дней, поскольку «люди ориентируются прежде всего на текущую ситуацию». Догузова рассказала, что среди самых необычных туров на осень и зиму — Великий Устюг и Русский Север.

Кроме того, повышенным спросом пользуются оздоровительные туры в санатории, отдых на горячих источниках в Тюменской области, Кавказских Минеральных Водах, на Байкале и Камчатке.

Догузова обратила внимание на то, что сейчас серьезным сдерживающим фактором является неопределенность на фоне распространения коронавируса, передает РИА Новости.

Напомним, второй этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств стартовал 15 октября. До 5 декабря граждане могут приобрести поездки и проживание с кешбэком на новых условиях: теперь по программе можно купить туры от двух ночей (раньше было от четырех), а возврат в размере 20 процентов действует на поездки любой стоимости. Кроме того, максимальный размер кешбэка увеличили до 20 тысяч рублей (раньше было 15 тысяч рублей). Отправиться в путешествие по стране в рамках акции можно до 10 января 2021 года.

Программа была разработана в целях поддержки внутреннего туризма на фоне пандемии коронавируса.

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