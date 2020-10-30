Глава Минпромторга рассказал о ситуации с медицинским кислородом в регионах РФ

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Около 20 российских регионов сообщили о сложностях с наличием медицинского кислорода. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в пятницу, 30 октября.

— Здесь мы в ручном режиме с регионами, с медицинскими учреждениями отрабатываем режим поставки — где-то баллонов, где-то это в жидком виде, — пояснил глава ведомства.

Он пояснил, что проводится совместная работа с Министерством здравоохранения РФ для того, чтобы выйти на сбалансированные объемы потребления медицинского кислорода, сопряженного с объемами производства, передает РИА Новости.

Ранее в Кремле прокомментировали работу российских врачей в условиях пандемии COVID-19.

Читайте также: Самостоятельно дозирующие лекарства ингаляторы появятся в России