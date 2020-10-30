Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Глава Минпромторга рассказал о ситуации с медицинским кислородом в регионах РФ
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Глава Минпромторга рассказал о ситуации с медицинским кислородом в регионах РФ

Евгения Звощик

Общество

Около 20 российских регионов сообщили о сложностях с наличием медицинского кислорода. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в пятницу, 30 октября.

— Здесь мы в ручном режиме с регионами, с медицинскими учреждениями отрабатываем режим поставки — где-то баллонов, где-то это в жидком виде, — пояснил глава ведомства.

Он пояснил, что проводится совместная работа с Министерством здравоохранения РФ для того, чтобы выйти на сбалансированные объемы потребления медицинского кислорода, сопряженного с объемами производства, передает РИА Новости.

Ранее в Кремле прокомментировали работу российских врачей в условиях пандемии COVID-19.

Читайте также: Самостоятельно дозирующие лекарства ингаляторы появятся в России

российские регионыкислородДенис Мантуров
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пробейте, пожалуйста, килограмм семечек

Елена Андреева
Елена Андреева

Первые признаки улучшения

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прощание с Аввой

Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина

Фейки о ковиде: как их распознать и уничтожить

Все мнения
О проекте