Гол игрока «Баварии» Киммиха в ворота «Локомотива» стал лучшим во втором туре ЛЧ

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Гол футболиста немецкого футбольного клуба «Бавария» Йозуа Киммиха в ворота московского «Локомотива» стал лучшим во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом в пятницу, 30 октября, рассказали в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, столичный ФК «Локомотив» уступил в матче соперникам из «Баварии». Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Бавария» одержала вторую победу в двух матчах и возглавила таблицу группы A, имея в активе шесть очков.

25-летний Йозуа Киммих играет в составе немецкого клуба с 2015 года. В текущем сезоне он выходил на поле в шести матчах, на его счету два гола и четыре результативные передачи.

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