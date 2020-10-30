Бывший президент Армении планирует обсудить в Москве ситуацию в Карабахе

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Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян планирует выехать в Москву и обсудить с представителями российской элиты конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян на своей странице в соцсети Facebook.

Она пояснила, что о желании Тер-Петросяна армянскому премьеру Николу Пашиняну сообщили второй и третий президенты непризнанной Нагорно-Карабахской республики Аркадий Гукасян и Бако Саакян.

По словам Геворгян, экс-президент Армении готов по итогам переговоров представить правительству конкретные решения по выходу из ситуации в Карабахе. Также известно, что изначально желание приехать в Москву выразил еще один бывший президент Армении Роберт Кочарян. Однако позже стало известно, что у него выявили коронавирус.

Геворгян добавила, что армянский премьер-министр и правительство открыты для предложений по разрешению ситуации и никогда не отказывались обсуждать такие предложения.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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