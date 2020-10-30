Певица Слава призналась, что уходила от мужа к молодому танцору

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Певица Слава рассказала, что бросила мужа Анатолия Данилицкого ради молодого танцора, пишут «Невские новости».

Анастасия Сланевская, известная как певица Слава, рассказала, что познакомилась со своим мужем, бизнесменом Анатолием Данилицким, когда ей был 21 год. Мужчина был старше ее на 28 лет, но разница в возрасте не смущала девушку. Слава влюбилась в бизнесмена с первого взгляда, и, хотя мужчина был женат, скоро пара отправилась отдыхать вместе. В то время певица еще не была знаменита, и поэтому окружение обвиняло ее в том, что она стала популярной только благодаря покровительству своего партнера.

Певица признается, что Анатолий действительно помог ей с карьерой, но это не значит, что она использовала их связь в корыстных целях.

Слава также рассказала, что в ее жизни был эпизод, когда она думала, что отношениям с Анатолием пришел конец, — она влюбилась в молодого танцора и ушла к нему жить. Через год певица поняла, что все еще любит Анатолия и вернулась к нему.

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