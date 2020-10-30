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Лукашенко заявил о появлении в Белоруссии групп с террористическими признаками
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Лукашенко заявил о появлении в Белоруссии групп с террористическими признаками

Евгения Звощик

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в республике появились организованные преступные группы с признаками террористических. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 30 октября, во время встречи с коллективом МВД в Минске.

Глава республики подчеркнул важность борьбы с такими группами.

— В этой ситуации проявление самоуспокоенности и инертности недопустимо, — отметил Лукашенко, пояснив, что это повлечет за собой снижение эффективности работы милицейского ведомства и появление новых проблем.

Кроме того, он обратил внимание на то, что при обеспечении безопасности в белорусских городах на фоне протестных акций необходимо помнить и о других задачах, которые стоят перед силовым блоком, передает БелТА.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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