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Поклонницы Егора Крида заподозрили, что певец тайно женился
Фото: instagram.com/egorkreed

Поклонницы Егора Крида заподозрили, что певец тайно женился

Оксана Васильева

Звезды

Подписчицы Егора Крида встревожены — в Instagram 26-летнего музыканта появилось видео, где Егор танцует под новую песню. Но внимание девушек привлекло не это, а то, что в кадр попало кольцо на безымянном пальце музыканта.

Как пишут «Невские новости», поклонницы гадают, неужели их кумир женился. Егор на вопросы в комментариях не отвечает. Конечно, кольцо вполне может быть пиар-ходом, но есть версия, что артист тайно женился.

Знаменитости часто тайно женятся и выходят замуж — так, бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина недавно тайно вышла замуж в Австрии. Как пишет «360». Ольга призналась, что просто не хотела шумихи вокруг своего замужества.

Летом внучка Елизаветы II принцесса Беатрис Йоркская тайно вышла замуж. Как пишет «Царьград», церемония прошла в Виндзоре.

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