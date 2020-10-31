Музей космонавтики проведет онлайн-встречу к юбилею первой экспедиции на МКС

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Столичный Музей космонавтики запланировал проведение онлайн-встрече, приуроченной к 20-летию начала пилотируемого режима Международной космической станции. Мероприятие организовано совместно с госкорпорацией «Роскосмос».

Участник первой пилотируемой миссии на МКС, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Крикалев расскажет о создании станции и роли космических агентств в этом процессе.

Участие во встрече в дистанционном режиме примут представители космических агентств-участников программы МКС.

Мероприятие пройдет 2 ноября, начало в 17:00 по московскому времени. Присоединиться к прямой трансляции можно на страницах Музея космонавтики и Роскосмоса «ВКонтакте», на видеоканале Музея и на канале «Роскосмос ТВ» в YouTube.

Ранее сообщалось, что с 3 по 4 ноября в режиме онлайн Музей космонавтики представит проект «Музыка/театр». В 18:00 пользователи смогут послушать любимые песни из советских и российских фильмов, таких как «Гостья из будущего», «Москва — Кассиопея», «Карнавал».

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