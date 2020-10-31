Названы самые высокооплачиваемые вакансии октября

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Самые высокие зарплаты в октябре предлагали соискателям на вакантные места ветеринара и монтажника по установке искусственного камня.

Как выяснили аналитики сервиса «Работа.ру», ветеринарному врачу вызывной службы с опытом работы от одного года предлагали ежемесячный оклад в размере до 300 тысяч рублей. Среди обязанностей — осмотр животных и диагностирование болезней на территории клиента, лечение и вакцинация, консультирование хозяев питомца.

Монтажнику-установщику изделий из искусственного камня предлагали до 250 тысяч рублей в месяц за установку нестандартных изделий из акрилового камня и кварцевого агломерата. Претендентам на вакансию необходим опыт работы от одного года, опрятный внешний вид и наличие собственных инструментов.

Стоматолог-терапевт может зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц, если имеет высшее образование, опыт работы от пяти лет и наличие действующих сертификатов. При этом необходимо быть готовым к шестидневной рабочей неделе.

Разработчику в сервисе «СберАвто» предлагали оклад от 180 тысяч рублей в месяц. При этом требуется опыт работы от двух лет, опыт работы с платформой мобильных приложений React Native, умение работать со сборщиком модулей JavaScript Webpack. Преимущество для соискателя — широкий кругозор по технологиям и архитектурам.

Специалист алмазной резки с опытом работы не менее одного года мог претендовать на зарплату до 150 тысяч рублей в месяц. От претендентов требуется физическая выносливость, знание технологий. В обязанности будут входить демонтажные работы и установка металлоконструкций, сообщает РИА Новости.

Ранее россияне в ходе опроса рассказали, готовы ли сократить зарплатные ожидания ради сохранения работы.

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