Эксперт объяснил, как обезопаситься от прослушки

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Специалист по информационной безопасности дал ряд рекомендаций владельцам гаджетов о том, как не стать жертвой злоумышленников, прослушивающих разговоры.

Прежде всего нельзя давать свой телефон третьим лицам и переходить по неизвестным ссылкам. Рекомендуется регулярно проверять установленные на смартфоне приложения, обращая внимание на появление новых, которые вы не устанавливали. Следует отключать телефон во время конфиденциальных переговоров.

Как указывает директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов, приложения в телефоне довольно часто прослушивают разговоры, но для целенаправленной прослушки должна иметься причина — например, разговоры предпринимателя могут прослушивать его конкуренты.

Если шпионскую программу устанавливал профессионал, найти ее сумеет лишь специалист, если это делал человек с минимумом знаний – найти следы будет проще.

Следует обратить внимание, не стал ли гаджет разряжаться быстрее обычного или самопроизвольно отключаться. Еще одним признаком возможной прослушки является сильный нагрев устройства при разговоре.

При появлении тревожных признаком рекомендуется сохранить ценную информацию и вернуть телефон к заводским настройкам. Однако это не поможет, если прослушка находится внутри корпуса гаджета, цитирует Мясоедова агентство «Прайм».

Ранее эксперт рассказал, как отличить прослушку телефона от обыкновенного сбоя.

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