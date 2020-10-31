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Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 октября
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 октября

Татьяна Плотникова

Город

В субботу, 31 октября, погоду в столичном регионе будет по-прежнему определять антициклон. Он принес облачную погоду без осадков.

Температура воздуха в Москве составит семь-девять градусов выше нуля, в Подмосковье ожидается от пяти до десяти градусов тепла.

Ветер прогнозируется северо-восточный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха — 70 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам теплую зиму.

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