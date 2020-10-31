Еще 3634 пациента вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За последние 24 часа в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 3634 пациента. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что число людей, которые выздоровели, увеличилось до 311 450 человек.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3634 пациента, — цитирует Ракову оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

После лечения врачи проводят специальные исследования, которые подтверждают отсутствие у человека заболевания. При выписке все, кому необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации.

Вылечившимся жителям столицы предлагают стать донорами плазмы. Для этого необходимо обратиться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16.

Ранее сообщалось, что власти Москвы не планируют вводить пропуска и ограничивать прогулки из-за коронавирусной инфекции. Отмечается, что из-за роста заболеваемости COVID-19 Франция одной из первых стран вернулась к пропускной системе.

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