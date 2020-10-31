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Кабмин выделит более миллиарда рублей на оснащение лабораторий для COVID-19
Фото:government.ru / Сайт правительства России

Кабмин выделит более миллиарда рублей на оснащение лабораторий для COVID-19

Юлия Ямпольская

Общество

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше миллиарда рублей на оснащение лабораторий для диагностики COVID-19. Отмечается, что средства распределят между 84 регионами. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

— Федеральный центр поможет регионам оснастить необходимым оборудованием лаборатории медицинских учреждений, которые тестируют граждан на коронавирус. На эти цели будет выделено более 1 миллиарда рублей, — говорится в сообщении.

Федеральное финансирование поможет оснастить лаборатории специальным оборудованием. Исследования будут проводить, используя высокочувствительные методы диагностики. Это повысит точность тестирования, а также увеличит охват населения современными методами диагностики.

Средства поступят из резервного фонда правительства. Их распределят между 84 регионами пропорционально численности населения.

Ранее Михаил Мишустин выразил надежду на то, что введенные на фоне пандемии нового типа коронавируса ограничения в скором времени будут отменены. Он добавил, что после того, как станет возможно снять ограничения, трудящиеся не будут ограничены в их правах.

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