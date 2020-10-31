Воспитанников Морского центра имени Петра Великого посвятили в юнги онлайн

Фото: Департамент образования и науки Москвы

В Морском центре имени Петра Великого, структурном подразделении Московского центра «Патриот.Спорт», в режиме онлайн состоялось посвящение в юнги новых воспитанников в возрасте от восьми до 15 лет. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в Департаменте образования и науки Москвы.

Торжественная церемония прошла в четверг, 29 октября. В ходе видеотрансляции прошло торжественное построение и поднятие флага. Ребята в прямом эфире дали клятву моряка. Их поздравил ветеран флота контр-адмирал Александр Пенкин. После улучшения эпидемиологической обстановки юнгам вручат удостоверения юного моряка и памятные знаки как символы принадлежности к морскому братству.

— Важное событие в жизни всех воспитанников Морского центра имени Петра Великого, торжественное посвящение в юнги, проводится каждую осень. Эта символическая церемония является данью уважения славным традициям российского флота. Юнгами становятся те ребята, которые пришли в центр в новом году и решили познакомиться с морским делом. 29 октября клятву принесли новобранцы, самому младшему из которых всего восемь лет, — отметил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Сегодня в Морском центре имени Петра Великого занятия для школьников проходят в онлайн-формате в нескольких группах. Мальчики и девочки обучаются по направлениям «Основы морского дела», «Юный моряк», «Основы парусного мастерства», «Судовождение для юнг», «Судомоделирование» и другим.

В Морском центре регулярно запускаются образовательные проекты. Так, в рамках исторического онлайн-лектория школьники изучают военную историю, биографии легендарных личностей, узнают важные даты, неизвестные факты о прославленных судах. Встречи проходят по пятницам с 19:00 на платформе для конференц-связи. Занятия, которые продлятся до конца учебного года, помогут учащимся расширить кругозор и подготовиться к олимпиадам.

Юных москвичей также приглашают принять участие в образовательной программе «Морская сажень». Преподаватели расскажут слушателям о судовождении, значимых морских баталиях и об особенностях навигации по звездам.

Присоединиться к проектам Морского центра можно в разделе «Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества» на сайте мэра и правительства Москвы.

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