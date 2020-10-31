Видеоэкскурсии по усадьбам Нижегородской области подготовил сервис Russpass

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Онлайн-экскурсии по усадьбам Нижегородской области появились на туристическом сервисе Russpass. Об этом в субботу, 31 октября, сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

Там отметили, что сервис совместно с Нижегородским туристско-информационным центром представил серию видеоэкскурсий по усадьбам региона.

— Проект состоит из десяти выпусков, которые перенесут зрителей в удивительный мир старинных усадеб и расскажут увлекательные истории, связанные с известными личностями. Экскурсии уже доступны на сайте, — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что ведущей проекта «Усадьбы Нижегородской области» выбрали Евгению Гут, автора YouTube-канала о науке, искусстве и культуре. Первый выпуск посвящен даче купца Николая Бугрова, которая расположена в Володарском районе Нижегородской области.

— Второй выпуск расскажет о роскошном доме барона Антуана-Анри Жомини, расположенном в Гагинском районе. Наполеоновский генерал Жомини перешел на сторону России и получил от Александра I живописный участок на склоне реки Пьяны. Строительство дома и прилегающего парка началось в 1813 году и было закончено уже сыновьями барона, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В столичном комитете добавили, что третья экскурсия пройдет по усадьбе Пашковых, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что туристический сервис Russpass, медиаплатформа #Москвастобой и Музей Москвы проводят экскурсии в онлайн-формате по паркам города. В новых выпусках жителям расскажут о парке Победы и «Сокольниках». Москвичи узнают, что площадь первого составляет 135 гектаров. Он является одним из крупнейших в мире мемориальных комплексов, которые посвящены победе в Великой Отечественной войне.

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