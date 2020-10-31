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Специалист рассказал о преимуществах электронных SIM-карт 
Фото: «Вечерняя Москва»

Специалист рассказал о преимуществах электронных SIM-карт 

Захар Чайченко

Технологии

Переход на виртуальные SIM-карты сделает доступным для россиян многие полезные функции, такие как удаленная замена оператора связи, приобретение номера по сниженной цене, а также удаленное управление большим числом IoT-устройств. Информацией об электронных новшествах поделился заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Петр Прокофьев.

С его слов, физическая SIM-карта уже давным-давно устарела. Прокофьев отметил, что в данный момент она сильно ограничивает возможности совместной работы умных IoT-устройств и абонентского оборудования. В связи с этим как раз и был запущен процесс разработки электронных SIM-карт.

На текущий момент, пилотный проект eSIM запустили три компании сотовой связи: Tele2, «Вымпелком» и «МегаФон», передает РИА Новости.

Одним из самых важных преимуществ новой технологии, по версии специалиста, стала возможность удаленной замены оператора. Он пояснил, что наиболее актуальной эта функция станет для абонентов, которые любят путешествовать, так как они смогут на время подключиться к сети местного оператора, в том числе и за границей.

В заключение специалист подчеркнул, что стоимость eSIM дешевле, чем обычная физическая SIM-карта. Он сообщил, что специальный чип встраивается в устройства уже на этапе производства, что ведет к существенной экономии финансовых средств. Кроме того, он объяснил, что электронная симка дает возможность удаленно управлять подпиской большого количества устройств, поддерживающих интернет.

Читайте также: Москвичи все чаще покупают SIM-карты в интернете

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