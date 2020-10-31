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РФС подал заявку на проведение матчей молодежного чемпионата Европы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

РФС подал заявку на проведение матчей молодежного чемпионата Европы

Захар Чайченко

Спорт

Российский футбольный союз успел подать заявку на проведение матчей мини-турнира группы D последней стадии чемпионата Европы по футболу 2021 года среди молодежных команд. Данную информацию предоставила пресс-служба РФС.

Матчи чемпионата Европы среди молодежных составов будут проводиться на стадионах «Краснодар», вместимость которого составила 35 тысяч человек, и «Краснодар-2», находящийся на завершающей стадии строительства и рассчитанный на семь тысяч зрителей.

Проведение матчей на краснодарских стадионах станет возможно в том случае, если сборная России пройдет в данный квартет.

Два последних матча закончились для сборной России разгромными победами над командами Эстонии и Литвы.

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