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Москвичам рассказали об акции «ПаркАрт»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичам рассказали об акции «ПаркАрт»

Юлия Ямпольская

Город

В столице закончилась пятая акция «ПаркАрт», в рамках которой художники — профессионалы и любители — рисовали картины на поврежденных участках деревьев.

В 2020 году она прошла на территориях природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино», Бирюлевского дендропарка и усадьбы Архангельское-Тюриково. Теперь в столичных скверах горожане могут встретить Снусмумрика, Чеширского кота, старичка-лесовичка и других сказочных героев.

Эксперты Мосприроды находят поврежденные места на деревьях во время ежегодного обследования зеленых территорий. Они зачищают наждачной бумагой и дезинфицируют их, а затем раны покрывают водоотталкивающей грунтовкой. Это помогает не проникнуть внутрь спорам грибов, бактериям и паразитам. Потом на поверхности появляются рисунки.

В этом году в акции участвовали художники-любители, учащиеся художественных школ и студий, профессиональные художники-иллюстраторы, а также мультипликаторы из столицы, Подмосковья и даже Мурманска. Они нарисовали 45 картин на деревьях, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что онлайн-маршрут по «Царицыну» появился на портале «Узнай Москву». Он был разработан сотрудниками музея-заповедника на основе материалов из архивов, хроник газет, а также археологических исследований.

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