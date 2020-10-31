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Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 26 человек
Фото: twitter.com / Elisa Perrigueur

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 26 человек

Юлия Ямпольская

Происшествия

В результате мощного землетрясения в Измире погибли 26 человек. Об этом в субботу, 31 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения республики Фахреттина Коджу.

Ранее президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями из-за погибших и серьезных разрушений после мощного землетрясения в провинции Измир.

Российский лидер попросил своего турецкого коллегу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате происшествия.

Стало известно, что число пострадавших в результате землетрясения в Измире увеличилось до 831.

Мощное землетрясение произошло в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир.

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