Названа возможная причина пожара в челябинской больнице

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Взрыва в кислородной будке в челябинской больнице не было. Причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования. Об этом в субботу, 31 октября, сообщил начальник главного управления МЧС России по Челябинской области Павел Екимов.

Он добавил, что пожар также распространился на здание соседнего дома.

— На момент прибытия пожарных горела пристройка к зданию 2 на 2 метра, где находились емкости с кислородом. Во время пожара произошла разгерметизация емкости, в результате началось усиление и распространение горения, — цитирует Екимова ТАСС.

Начальник ГУ МЧС по Челябинской области уточнил, что будут изучаться другие версии пожара.

— В их числе — утечка кислорода из баллона вследствие неправильного монтажа, — заключил Екимов.

Ранее сообщалось, что пожар в челябинской больнице № 2 произошел утром в субботу, 31 октября. Огнем были охвачены 1-й и 2-й этажи здания. По информации СМИ, два тяжело больных пациента умерли при эвакуации из больницы в Челябинске.

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