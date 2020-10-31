Подозреваемого в сбыте наркотиков задержали на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Яблочкова Карта всех событий

Мужчину, который подозревается в сбыте наркотиков, задержали на северо-востоке столицы. Об этом в субботу, 31 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве.

Инцидент произошел на улице Яблочкова. Сотрудники вневедомственной охраны заметили неизвестного, который закапывал что-то возле проезжей части.

— При виде правоохранителей мужчина попытался скрыться, но был остановлен. В ходе непродолжительной беседы молодой человек признался, что совершал «закладки» наркотических веществ, — отметили в Росгвардии.

У задержанного изъяли 10 свертков с метилэфедроном и марихуаной, также мужчина указал на ряд мест, где были спрятаны другие свертки с наркотиками. Москвича передали полицейским.

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