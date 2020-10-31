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Максим Решетников отметил рост российской экономики
Фото: photo.roscongress.org/Вячеслав Викторов

Максим Решетников отметил рост российской экономики

Оксана Васильева

Экономика

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что отечественная экономика «немного замерла» из-за пандемии коронавируса, и тревожного настроя бизнес-сообщества. Однако, по его мнению, восстановление экономики не прекращается.

По мнению министра, российская экономика восстанавливается несмотря на новый всплеск роста заболеваемости, хотя, оно уже не такое активное, как было в сентябре этого года, пишет RNS.

— Обороты по контрольно-кассовой технике восстановились, перевозки по железной дороге восстановились, это не значит, что мы полностью преодолели... Экономика немного замерла под давлением этого настроения, под давлением новостей, но в целом восстановление идет, хотя хотелось бы, конечно, чтобы бы темпы были быстрее, — сказал глава МЭР.

Однако, согласно докладу Счетной палаты о развитии отечественной экономики на ближайшие три года, темпы восстановления мировой экономики все еще слишком низкие, пишет «360». Если ситуация не изменится, то по прогнозам аналитиков мировую экономику ждем крупнейший за последние 80 лет кризис.

Ранее портал «Экономика сегодня» писал, что в условиях пандемии коронавируса представители креативных индустрий активно использовали государственную поддержку. Программа помощи индустрии ФОТ 2.0. начала работать в июне 2020 года и за пять месяцев существования компании получили льготных кредитов на 12,2 миллиардарублей.

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