«Куча денег уходит»: Даня Милохин рассказал, на что тратит заработанные в TikTok деньги

Даня Милохин (не сжатый) / Фото: Instagram / danyda_milokhin

Популярный тиктокер Даня Милохин признался на шоу «Вечерний Ургант», что большая часть его доходов уходит на еду и одежду, а также рассказал о том, как на него повлияла жизнь в детском доме.

На телешоу Даня разоткровенничался, сказав что еще год назад он даже не мечтал о популярности и был самым обычным подростком из детдома.

— Я как человек, у которого не было денег вообще, стал тратить деньги на вещи, на еду, на дорогую одежду, — признался тиктокер.

Несмотря на неоправданные растраты, Даня отметил, что в последнее время стал относиться к финансам гораздо бережнее и расчетливее.

— Я начал что-то откладывать, я помогаю родителям. Папа хочет бизнес свой построить, я во всем ему помогаю, — подчеркнул Милохин.

Даня Милохин, согласно данным журнала Forbes, занял шестое место в списке самых богатых тиктокеров. За год он заработал 2,8 миллиона рублей.

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