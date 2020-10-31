Пожар в парке киноприключений на западе Москвы потушили

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Россия, Москва, 2-й Сетуньский проезд, 3 Карта всех событий

Спасатели ликвидировали пожар на площади 400 квадратных метров в парке киноприключений на западе столицы. Об этом в субботу, 31 октября, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

— В 19:53 по Москве ликвидация пожара на площади 400 квадратных метров, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что огонь охватил склад в доме № 3 по 2-му Сетуньскому проезду. Ранее летом там уже возникал пожар на площади 600 квадратных метров, передает РИА Новости.

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