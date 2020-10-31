Пожар в челябинской больнице ликвидирован

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Пожарные потушили огонь в челябинской больнице. Об этом в субботу, 31 октября, заявили в пресс-службе МЧС РФ.

— В 16:05 по Москве пожар ликвидирован, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пожар в челябинской больнице № 2 произошел утром в субботу, 31 октября. Огнем были охвачены 1-й и 2-й этажи здания. По информации СМИ, два тяжело больных пациента умерли при эвакуации из больницы в Челябинске. Прокуратура проверяет эти сведения.

Позже губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил режим ЧС. По факту пожара возбуждено уголовное дело о халатности.

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