Марш в честь парада 7 ноября 1941 года на Красной площади отменен

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года и мероприятия 4 ноября отменили на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом в субботу, 31 октября, сообщили в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

— В соответствии со складывающейся эпидемиологической обстановкой, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса заявленные на 04.11.2020 г. публичные мероприятия органами исполнительной власти города Москвы не согласованы, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Москвы не собираются вводить пропускной режим и ограничивать прогулки горожан. Отмечалось, что усиленные меры не потребуются, если будут соблюдаться уже ранее введенные правила.

Напомним, по состоянию на 31 октября в столице выявлено более 424 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом почти 311,5 тысячи пациентов выздоровели, 6768 скончались.

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