Число заразившихся COVID-19 в Великобритании превысило миллион человек

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Число выявленных за последние сутки новых случаев заражения COVID-19 в Великобритании превысило 21,9 тысячи человек. Опубликованные данные в субботу, 31 октября, на сайте правительственной информации говорят о том, что в стране зарегистрировано более одного миллиона случаев инфицирования.

За минувшие сутки в Великобритании скончались 326 пациентов с COVID-19. Всего от осложнений, связанных с коронавирусом, в стране умерли 46 555 человек, это является самым высоким показателем в Европе, передает ТАСС.

Правительство Великобритании вводит карантин в Англии с 5 ноября до 2 декабря из-за стремительного роста количества заражений COVID-19. О новых мерах сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

— Вирус распространяется гораздо быстрее, чем предсказывал даже самый пессимистический сценарий наших научных советников. Растет заражаемость, смертность. Он может распространяться еще быстрее, если мы не примем меры. При перегрузке системы здравоохранения врачи и медсестры будут вынуждены решать, кого спасать, а кого нет, кому давать кислород, а кому нет... Сейчас настало время принять меры, — сказал он на пресс-конференции.

Джонсон отметил, что принимаемые меры аналогичны тем, что были введены весной, за исключением того, что образовательные учреждения не будут закрыты. Все пабы, бары, организации сферы гостеприимства и развлечений и рестораны не будут работать.Непродовольственные магазины будут закрыты.

Запрещаются зарубежные поездки, за исключение совершаемых по служебной необходимости. Передвигаться внутри Великобритании также не рекомендуется.

Разрешено работать промышленному производству, строительной сфере и судам. Правительство не запрещает прогулки граждан и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе. Храмы будут открыты только для частных и одиночных молитв, службы проводиться не будут, сообщает РИА Новости.

После начала второй волны пандемии правительство ввело с 12 октября трехуровневую систему местных локдаунов (в Уэльсе в пятницу, 30 октября, вступил в силу строгий карантин до 9 ноября, в Шотландии и в Северной Ирландии действуют свои строгие ограничения). Граждане по возможности должны работать дистанционно, встречаться членам разных семей не разрешается ни в помещениях, ни на улице.

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