Рекордный суточный показатель смертности пациентов с COVID зафиксировали в Великобритании

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Рекордный с мая суточный прирост летальных исходов среди пациентов с новым типом коронавируса зафиксировали в Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные правительства во вторник, 27 октября.

Отмечается, что скончались 367 зараженных вирусом. По информации телеканала, смертность увеличилась во всех регионах Англии и Уэльса. Как пояснила директор Службы общественного здравоохранения Англии Ивонн Дойл, подобный уровень смертности может сохраниться на протяжении какого-то времени.

Также за последние 24 часа было выявлено еще 22 885 случаев заражения COVID-19, что почти на две тысячи выше, чем накануне. Всего в Великобритании с начала пандемии выявили 917,5 тысячи случаев инфицирования.

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