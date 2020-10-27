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Рекордный суточный показатель смертности пациентов с COVID зафиксировали в Великобритании
Фото: twitter.com / IANS Tweets

Рекордный суточный показатель смертности пациентов с COVID зафиксировали в Великобритании

Евгения Звощик

В мире

Рекордный с мая суточный прирост летальных исходов среди пациентов с новым типом коронавируса зафиксировали в Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные правительства во вторник, 27 октября.

Отмечается, что скончались 367 зараженных вирусом. По информации телеканала, смертность увеличилась во всех регионах Англии и Уэльса. Как пояснила директор Службы общественного здравоохранения Англии Ивонн Дойл, подобный уровень смертности может сохраниться на протяжении какого-то времени.

Также за последние 24 часа было выявлено еще 22 885 случаев заражения COVID-19, что почти на две тысячи выше, чем накануне. Всего в Великобритании с начала пандемии выявили 917,5 тысячи случаев инфицирования.

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