«Слишком напуган»: Байден обвинил Трампа в страхе перед Путиным

Фото: instagram.com/JoeBiden

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не может пререкаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, так как слишком сильно его боится. Такое мнение высказал главный оппонент Трампа на выборах главы государства Джо Байден во время своего предвыборного митинга в Детройте (штат Мичиган).

Заявление прозвучало на фоне обсуждения якобы имевшей место сделки между Москвой и талибами. Американская пресса долгое время утверждала, что РФ якобы обещала платить боевикам за убийство морпехов США в Афганистане.

— За головы американских солдат в Афганистане назначают награду. Но Трамп слишком напуган, чтобы перечить ему (Путину — прим. «ВМ»). Он разговаривал с ним шесть раз и ни единожды не упомянул об этом, — приводится заявление Байдена в его Twitter-аккаунте.

Политик также обвинили Трампа в понижении авторитета Америки на международном пространстве и ухудшении отношений с партнерами по НАТО и Евросоюзом.

Выборы главы американского государства назначены на 3 ноября.

Скандальная статья газеты NYT о якобы сговоре российских военных с талибами

В конце июня газета The New York Times выступила с утверждением о том, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военных международной коалиции в Афганистане. Впоследствии посольство РФ в США отвергло данные инсинуации, назвав их безосновательными, а также заявило об угрозах после фейковой новости NYT о талибах.

Фото: pixabay.com

Позже бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что если статья в New York Times о контактах российской разведки с движением «Талибан»* является правдой, то в этом случае президент США Дональд Трамп предал американских военных.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы случившихся нападениях со стороны России на американские войска в Афганистане. По его словам, New York Times «распространяет лживые новости» со ссылкой на «неназванный источник». В связи с этим он назвал эту публикацию «очередным вбросом» и задался вопросом о том, кто является тем самым «источником».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также назвал ложными утверждения о «сговоре» РФ с талибами и призвал опираться в этом вопросе на позицию Трампа, поскольку спецслужбы Америки должны быть подотчетны именно ему.

30 июня посол РФ Анатолий Антонов сообщил об угрозах в адрес российских дипломатов в США после скандальной статьи NYT.

Спустя некоторое время газета Washington Post написала еще одну заметку на ту же тему. После этого материала посольство РФ в США сообщило, что из-за этой лживой статьи в соцсетях появились призывы «свести счеты с русскими». 1 июля Министерство обороны США опубликовало доклад о «связях» России и «Талибана»*. По информации Пентагона, Россия якобы поддерживает мирные соглашения с афганским радикальным движением «Талибан»* для того, чтобы не допустить «долгосрочного пребывания американских военных в Афганистане».

1 июля Пентагон обнародовал официальный доклад о связях России и «Талибана»*.

В августе сами талибы опровергли информацию о «сговоре» с РФ против США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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