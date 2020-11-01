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Еще 5261 случай коронавируса выявили в Москве за сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Еще 5261 случай коронавируса выявили в Москве за сутки

Евгения Звощик

Общество

За последние сутки в Москве выявили 5261 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 1 ноября, сообщается в Telegram-канале оперштаба по борьбе с инфекцией.

Ранее сообщалось, за минувшие 24 часа в столице после лечения от коронавируса выздоровел еще 3341 человек.

Отмечается, что всего за сутки в России выявлено 18 665 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны. При этом из них 24,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Также зафиксировано 245 летальных исходов. Полностью выздоровели от COVID-19 10 259 человек.

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