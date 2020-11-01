Меры взыскания с должников в России смягчат до конца года

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

До конца 2020 года приставы не будут выходить по адресам должников для описи их имущества, заявил директор Федеральной службы судебных приставов России — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

— В отношении должников по 31 декабря текущего года включительно судебными приставами не будут применяться меры принудительного исполнения, — подчеркнул он в интервью ТАСС.

Сотрудники ведомства не будут проводить осмотр имущества, накладывать на него арест и изымать. Исключение составят принадлежащие должнику транспортные средства.

Аристов пояснил, что из-за пандемии коронавируса подобные процессы были сокращены в целях минимизации контактов между людьми. Все процедуры были максимально переведены в удаленный формат. Однако это не означает, что рейды приставов совместно с сотрудниками ГИБДД не будут проводиться совсем.

— Они в настоящее время проводятся с учетом всех установленных санитарно-эпидемиологических норм, — уточнил глава ФССП, отметив, что считает эти меры эффективными.

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