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Президент Азербайджана и глава МИД Турции обсудили конфликт вокруг Нагорного Карабаха
Фото: president.az /Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

Президент Азербайджана и глава МИД Турции обсудили конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Ростислав Зубков

В мире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает «АзерТАдж».

По информации агентства, в воскресенье, 1 ноября, Алиев принял делегацию во главе с Чавушоглу, который прибыл в Баку этим утром. Среди целей его визита — дискуссия по карабахскому вопросу.

— Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турции, — заявляет агентство.

Детали встречи не разглашаются.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

26 октября в силу вступило уже третье перемирие, согласованное при посредничестве США, однако Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей буквально сразу после объявления договоренностей.

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