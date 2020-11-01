Пашинян заявил о доказательствах вербовки Турцией наемников для Азербайджана

Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

У Еревана есть «полноценные доказательства» того, что Турция вербовала в Сирии наемников и перевозила их в Азербайджан. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в своих социальных сетях.

Он выложил в интернет видео допроса сирийца Мухаммада Аль Шхаира. Его взяли в плен подразделения армии обороны Карабаха.

— Сейчас уже есть полноценные и всеобъемлющие доказательства вербовки тысяч наемников в Сирии и их переброски Турцией в Азербайджан для участия в военной агрессии против Арцаха (самоназвание Карабаха — прим. «ВМ»), — отметил глава армянского правительства на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что имеющиеся материалы свидетельствуют о некой «международной преступной сети». Вслед за ее раскрытием будут последствия, обещает Пашинян. Он также анонсировал обнародование новых доказательств.

Ранее премьер Армении заявил о вовлеченности Израиля в карабахский конфликт.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

26 октября в силу вступило уже третье перемирие, согласованное при посредничестве США, однако Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей буквально сразу после их объявления.

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