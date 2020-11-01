Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Скончался бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта
Фото: youtube.com / ГТРК «Волгоград-ТРВ». «Волгоград 24»

Скончался бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта

Евгения Звощик

Общество

Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался в столичной клинике на 73-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона в воскресенье, 1 ноября.

По словам собеседника агентства, Максюта лечился в московской клинике от новой коронавирусной инфекции.

СПРАВКА «ВМ»

Николай Максюта возглавлял Волгоградскую области в период с 1996 по 2010 годы. После того как покинул пост главы региона, стал членом Совета Федерации. На этой позиции он работал до 2014 года. Был награжден несколькими орденами и другими знаками отличия, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007), Орден Почета (2002) и орден «Знак Почета» (1986).

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

смертьэкс-губернаторкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Ланг
Сергей Ланг

Как победить осеннюю хандру

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Нашим самолетам в небе места нет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Все мнения
О проекте