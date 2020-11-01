Скончался бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта

Фото: youtube.com / ГТРК «Волгоград-ТРВ». «Волгоград 24»

Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался в столичной клинике на 73-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона в воскресенье, 1 ноября.

По словам собеседника агентства, Максюта лечился в московской клинике от новой коронавирусной инфекции.

СПРАВКА «ВМ»

Николай Максюта возглавлял Волгоградскую области в период с 1996 по 2010 годы. После того как покинул пост главы региона, стал членом Совета Федерации. На этой позиции он работал до 2014 года. Был награжден несколькими орденами и другими знаками отличия, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007), Орден Почета (2002) и орден «Знак Почета» (1986).

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