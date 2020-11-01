«Армения признала поражение»: Алиев оценил письмо Пашиняна Путину

Ильхам Алиев / Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту России Владимиру Путину за помощью в решении карабахского вопроса — это, по сути, признание поражения. Такое мнение президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил в ходе переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что 1 ноября в Баку прибыла турецкая делегация во главе с председателем МИД республики. Ее встретил Алиев, который далее обсудил с Чавушоглу конфликт вокруг Нагорного Карабаха.

— Премьер-министр Армении недавно направил письмо президенту России Владимиру Путину. Это письмо фактически является признанием поражения, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Алиева, которая передает его слова.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

26 октября в силу вступило уже третье перемирие, согласованное при посредничестве США, однако Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей буквально сразу после их объявления.

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