СМИ: Давняя возлюбленная Ким Чен Ына стала часто появляться с ним на мероприятиях

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Бывшая солистка и руководитель некоторых известных музыкальных ансамблей в КНДР Хён Сон Воль, якобы являющаяся возлюбленной северокорейского лидера Ким Чен Ына, стала часто появляться рядом с ним на официальных мероприятиях. Об этом сообщил сразу ряд южнокорейских СМИ.

В качестве примера новостные издания привели ситуацию на параде в честь 75-летия Трудовой партии Кореи 10 октября, когда девушка принимала цветы, которые подарили Ким Чен Ыну. Также она якобы помогала с организацией мероприятия и сопровождала лидера КНДР во время проверки хода строительных работ на другой день.

Уточняется, что ранее подобными вещами занималась сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Последнюю уже долгое время не видно на кадрах официальной хроники КНДР. По данным некоторых СМИ, позиции Ким Ё Чжон в правительстве усилились, благодаря чему она сейчас занимается более серьезными вещами. В частности, она задействована в вопросе взаимодействия КНДР с США и Южной Кореей, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что слухи о романе Ким Чен Ын с Хён Сон Воль появились давно, но никогда не подтверждались официально. Северокорейский лидер якобы познакомился с девушкой в начале 2000-х годов. Спустя некоторое время певица была выдана замуж за одного из офицеров личной охраны лидера КНДР. Также известно, что в 2017 году она стала членом Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

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