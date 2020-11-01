Силовики начали жесткие задержания протестующих в Минске

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Силовики в Минске начали жестко задерживать протестующих на воскресной акции на проспекте Независимости в Минске. Об этом сообщает ТАСС с места событий в воскресенье, 1 ноября.

По данным агентства, уже задержано не менее двух десятков человек.

В минской милиции подтвердили задержания на несанкционированной акции оппозиционной стороны в столице Белоруссии. В пресс-службе также уточнили число задержанных.

— На несанкционированном мероприятии в Минске задержаны несколько человек, — цитирует Интерфакс официального представителя ГУВД Минского горисполкома Наталью Ганусевич.

В СМИ появились сообщения о том, что силовики перед задержанием сделали несколько выстрелов в воздух. Представитель правоохранительных органов сообщила, что не располагает подобной информацией.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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