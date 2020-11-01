Москвичей пригласили на квест ко Дню менеджера
«Цифровое деловое пространство» подготовило квест ко Дню менеджера, посвященный названиям должностей. Об этом сообщила пресс-служба проекта в воскресенье, 1 ноября.
Праздник офисных специалистов — День менеджера — отмечается 1 ноября. «Цифровое деловое пространство» в этот день запустило проект «Наймите меня немедленно».
Участникам квеста предстоит указать, какие из предложенных названий должностей являются реальными, а какие — выдуманными.
В пресс-службе отметили, что специалисты проекта провели опрос среди участников комьюнити «Цифра». В результате стало известно, что креативных сотрудников банальное название должности может отпугнуть еще на этапе поиска места работы, передает агентство городских новостей «Москва».
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