Москвичей пригласили на квест ко Дню менеджера

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

«Цифровое деловое пространство» подготовило квест ко Дню менеджера, посвященный названиям должностей. Об этом сообщила пресс-служба проекта в воскресенье, 1 ноября.

Праздник офисных специалистов — День менеджера — отмечается 1 ноября. «Цифровое деловое пространство» в этот день запустило проект «Наймите меня немедленно».

Участникам квеста предстоит указать, какие из предложенных названий должностей являются реальными, а какие — выдуманными.

В пресс-службе отметили, что специалисты проекта провели опрос среди участников комьюнити «Цифра». В результате стало известно, что креативных сотрудников банальное название должности может отпугнуть еще на этапе поиска места работы, передает агентство городских новостей «Москва».

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