Еще 53 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки
За минувшие сутки в Москве скончались 53 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 6873 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в воскресенье, 1 ноября.
В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.
При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.
Ранее сообщалось, что около 600 человек с коронавирусом в сутки госпитализируют в Петербурге. Заболеваемость COVID-19 в городе продолжает расти.
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