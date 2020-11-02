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Еще 53 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки
Фото: Министерство энергетики Московской области

Еще 53 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Юлия Курганова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 53 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 6873 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в воскресенье, 1 ноября.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее сообщалось, что около 600 человек с коронавирусом в сутки госпитализируют в Петербурге. Заболеваемость COVID-19 в городе продолжает расти.

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