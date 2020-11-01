Около 600 человек с коронавирусом в сутки госпитализируют в Петербурге

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В Санкт-Петербурге каждый день госпитализируют до 600 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в воскресенье, 1 ноября.

Он отметил, что заболеваемость коронавирусом в городе продолжает расти. Только на этой неделе в Петербурге в больницы доставили на 18 процентов больше пациентов с COVID-19, чем на предыдущей.

— Заболеваемость COVID-19 продолжает расти. Количество госпитализируемых в среднем составляет 600 человек в сутки, — написал Дмитрий Лисовец на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, город продолжает перепрофилировать больницы для пациентов с коронавирусом. Нагрузка на систему здравоохранения продолжает расти. Глава комитета по здравоохранению призвал граждан ограничить социальные контакты, соблюдать дистанцию и носить маски.

В Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 896 новых случаев коронавируса. Всего в городе было зафиксировано 62 272 случая инфицирования. Скончались 3872 человека. Выздоровели 38 987 человек.

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