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Ученые установили период сохранения антител к COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ученые установили период сохранения антител к COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые из медицинского центра Маунт Синай в Нью-Йорке установили, что у переболевших COVID-19 антитела сохраняются около пяти месяцев.

В ходе эксперимента специалисты изучили показатели 30 082 пациентов, которые переболели коронавирусом в умеренной или легкой форме. В результате у всех участников исследования был выявлен стойкий иммунный ответ. Потом ученые выделили из первоначальной выборки 121 человека и тщательно проанализировали их данные. Они установили, что в большинстве случаев антитела в крови сохранялись у пациентов в течение пяти месяцев.

При этом исследователи отметили, что ранее длительный иммунитет наблюдался только у пациентов, которые перенесли болезнь в тяжелой форме.

Также ученые добавили, что наличие антител в организме не гарантирует человеку стопроцентную защиту от COVID-19, но значительно уменьшает шансы повторного заражения в будущем или может облегчить протекание инфекции, если пациент заболеет еще раз, сообщается в журнале Science.

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