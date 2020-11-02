Ученые назвали период спада пандемии COVID-19 в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Сотрудники центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) под руководством Алексея Боровкова сделали прогноз по пандемии COVID-19 до конца февраля. Ученые назвали три основных сценария развития событий, среди них — оптимистичный, средний и пессимистичный.

Эксперт сообщил, что летний пик пандемии в России наступил 15 июня — было 245 580 активных больных. Далее это число стало уменьшаться, и в сентябре составило 66,8 процента от максимального значения. Потом снова начался рост. На 1 ноября число активных больных составляет 382 873, это 155,9 процента от летнего пика.

— Если предположить, что мы пойдем по средней кривой, то пик в Москве придется на 14 декабря — это около 192 тысячи активных больных. Если бы случилось чудо и развитие ситуации пошло по оптимистичной кривой, тогда пик пришелся бы на 17 декабря, а количество активных больных составило бы 133 тысячи. Если же мы перейдем на пессимистичную кривую, то максимальное количество активных больных будет достигнуто 8 декабря и составит порядка 260 тысяч. Если мы продолжим идти по средней кривой, то в конце января 2021 года в Москве будет около 115 тысяч активных больных, — сказал Боровков.

Он сообщил, что в феврале эпидемия в столице уже пойдет на спад, а к началу марта в Москве будет около 40 тысяч активных больных. По словам эксперта, чтобы получить оценку для всей России, приведенные числа необходимо умножить примерно на три.

Ученый добавил, что предсказать пик заболеваемости во всей стране невозможно. Он отметил, что многое будет зависеть от решений органов власти, а также поведения самих граждан. Любые изменения данных факторов могут значительно повлиять на текущий прогноз, передают «Известия».

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