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Россиянам напомнили о наступлении четырехдневной рабочей недели
Фото: «Вечерняя Москва»

Россиянам напомнили о наступлении четырехдневной рабочей недели

Вероника Кузьминова

Общество

Сокращенная рабочая неделя началась в России в понедельник, 2 ноября. Из-за праздника Дня народного единства среда, 4 ноября, объявлена выходным днем.

Согласно данным Роструда, в первую неделю ноября рабочими будут только четыре дня — 2, 3, 5 и 6 ноября.

Отмечается также, что продолжительность предпраздничного рабочего дня во вторник должна быть сокращена на один час.

Еще одна сокращенная рабочая неделя ждет россиян в конце года. Последний день декабря выпадает на четверг. В этот день работа россиян также будет сокращена по времени. Новогодние праздники продлятся до 10 января.

Ранее сообщалось, что в 2021 году 31 декабря в России будет выходным днем. В постановлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина отмечается, что в новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.

Читайте также: Россияне изменили отношение к четырехдневной рабочей неделе

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