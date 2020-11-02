Кремль отменил торжественный прием по случаю Дня народного единства
В День народного единства (4 ноября) в Кремле не будет проводиться торжественный прием. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в понедельник, 2 ноября.
Это событие, как и прочие массовые мероприятия, отменяются в связи с обострением ситуации с коронавирусом в РФ и в мире.
— Тем не менее, ряд мероприятий в рамках празднования Дня народного единства у президента запланирован и сейчас готовится, — приводит РИА Новости уточнение Пескова.
Ранее сообщалось, что московский Кремль и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 4 ноября.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Путин примет участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»