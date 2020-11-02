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Кремль отменил торжественный прием по случаю Дня народного единства
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Кремль отменил торжественный прием по случаю Дня народного единства

Ростислав Зубков

Общество

В День народного единства (4 ноября) в Кремле не будет проводиться торжественный прием. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в понедельник, 2 ноября.

Это событие, как и прочие массовые мероприятия, отменяются в связи с обострением ситуации с коронавирусом в РФ и в мире.

— Тем не менее, ряд мероприятий в рамках празднования Дня народного единства у президента запланирован и сейчас готовится, — приводит РИА Новости уточнение Пескова.

Ранее сообщалось, что московский Кремль и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 4 ноября.

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Дмитрий ПесковДень народного единстваКремль
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