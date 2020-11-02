СМИ: Арестован отчим подростка, напавшего на отдел полиции в Татарстане

Фото: youtube.com/ТатарстанДа

В Татарстане под стражу помещен отчим подростка, атаковавшего местный отдел полиции. Об этом РИА Новости сообщает в понедельник, 2 ноября, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По его данным, суд на два месяца арестовал сожителя матери школьника.

— Его (отчима — прим. «ВМ») подозревают в причастности к нападению, — утверждает собеседник агентства.

По информации татарстанских СМИ, мужчина якобы был судим за подорванный в 1999 году магистральный газопровод. Следователи квалифицировали преступление как диверсию, которая была проведена группой радикальных исламистов, прошедших обучение в Чечне в лагере Шамиля Басаева и Хаттаба.

Вышеуказанная информация на данный момент носит предварительный характер и не имеет официального подтверждения.

СПРАВКА «ВМ»

Инцидент с нападением на правоохранителей в Татарстане произошел в Кукморском районе республики ночью 30 октября. Участковый полицейский заметил неизвестного, который, предположительно, кидал «коктейли Молотова» у местного отделения МВД.

Полицейский и его коллега попытались задержать злоумышленника, но тот достал нож и ранил одного из правоохранителей. Сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие. Нападавший получил смертельное ранение. Погибшим оказался 16-летний подросток.

СК возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В Кремле оценили действия подростка и назвали это «абсолютно криминальным преступлением».

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