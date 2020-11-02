Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Арестован отчим подростка, напавшего на отдел полиции в Татарстане
Фото: youtube.com/ТатарстанДа

СМИ: Арестован отчим подростка, напавшего на отдел полиции в Татарстане

Ростислав Зубков

Закон

В Татарстане под стражу помещен отчим подростка, атаковавшего местный отдел полиции. Об этом РИА Новости сообщает в понедельник, 2 ноября, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По его данным, суд на два месяца арестовал сожителя матери школьника.

— Его (отчима — прим. «ВМ») подозревают в причастности к нападению, — утверждает собеседник агентства.

По информации татарстанских СМИ, мужчина якобы был судим за подорванный в 1999 году магистральный газопровод. Следователи квалифицировали преступление как диверсию, которая была проведена группой радикальных исламистов, прошедших обучение в Чечне в лагере Шамиля Басаева и Хаттаба.

Вышеуказанная информация на данный момент носит предварительный характер и не имеет официального подтверждения.

СПРАВКА «ВМ»

Инцидент с нападением на правоохранителей в Татарстане произошел в Кукморском районе республики ночью 30 октября. Участковый полицейский заметил неизвестного, который, предположительно, кидал «коктейли Молотова» у местного отделения МВД.

Полицейский и его коллега попытались задержать злоумышленника, но тот достал нож и ранил одного из правоохранителей. Сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие. Нападавший получил смертельное ранение. Погибшим оказался 16-летний подросток.

СК возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В Кремле оценили действия подростка и назвали это «абсолютно криминальным преступлением».

Читайте также: Что известно о застреленном в Татарстане подростке

арестподростокТатарстан
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Чистый воздух в Москве стал реальностью

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Страх и ненависть во Франции

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Зачем закупаться товарами впрок

Татьяна Черниговская
Татьяна Черниговская

У наших детей другой мозг

Сергей Ланг
Сергей Ланг

Как победить осеннюю хандру

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Нашим самолетам в небе места нет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Все мнения
О проекте